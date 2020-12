Pagsusuot ng face shield, dagdag proteksiyon laban sa COVID-19: health expert

Commuters wearing face shields and face masks ride air-conditioned jeepneys in Valenzuela City on August 19, 2020. The IATF issued a directive telling people to wear face shields in public transport and inside their workplaces aside from face masks and the practice of social distancing to avoid the spread of COVID-19. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Sinusugan ng isang infectious disease expert ang kahalagahan ng pagsusuot ng face shield laban sa posibleng pagkalat ng COVID-19.

“The more precautions we take, the better,” ayon kay Dr. Edsel Maurice Salvaña.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Salvaña na mas makatutulong bilang proteksiyon laban sa COVID-19 ang face mask at face shields.

“Yung combination ng mga ginagamit nating precautions tries to maximize the efficacy of all these interventions,” sabi ni Salvaña.

Magugunitang ginawa nang mandatory ang pagsusuot ng face shields para maiwasan ang pagkalat ng virus.



Ang papel ng face shield bilang proteksiyon ay napatunayan umano sa isang pag-aaral sa India.

“Meron silang health care workers na nagdo-door to door para mag testing. Una, ginamit lang nila mask lang, walang face shield at may 50 health care workers out of the several hundreds ang nahawa,” sabi niya.

Nang ginawang mandatory ang pagsusuot ng face shields sa door-to-door, wala umanong nahawang health care workers.

“So yun po yung ebidensiya na nakakatulong ang face shields,” sabi niya.

Naiintindihan naman aniya ang agam-agam ng ilan hinggil sa pagsusuot ng face shield.

“Importante talaga that we use everything we have para ‘di po mag surge yung ating COVID-19,” sabi niya.

Pwede naman aniyang mahanapan ng solusyon ang mga reklamo hinggil sa pagsusuot ng mask.

“Ang intensiyon naman ng face shield is number 1, eye protection. Pero pangalawa, yung maganda sa kanya it prevents you from touching your mask,” sabi niya.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC