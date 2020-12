P500,000 pabuya ibibigay sa magtuturo sa pumaslang sa mag-asawang doktor sa Guihulngan

Patay sa pamamaril si Dr. Mary Rose Sancelan at ang kaniyang asawa si Edwin Sancelan Martes ng gabi sa Guihulngan City.



MANILA - Inanunsyo ni Guihulngan City Mayor Jorge Reyes, Biyernes, na magbibigay siya ng P500,000 na pabuya para sa makakapagturo sa pumaslang sa City Health officer ng lungsod at sa kaniyang asawa kamakailan.

Patay ang City Health Officer ng Guihulngan City, Negros Oriental na si Dr. Mary Rose Sancelan at ang kaniyang mister matapos pagbabarilin ng riding-in-tandem sa isang subdivision sa lungsod noong Martes.

"'Yung information na useful that will lead to the arrest talaga of the perpetrator," ani Karen Molas, City Legal Officer ng Guihulngan.

Ayon kay Molas, matagal nang may pabuya na inilaan ang lungsod para sa mga makapagtuturo kung sino ang salarin sa sunod-sunod na pamamaslang sa Guihulngan ngayong taon.

Kinondena naman ni Bishop Gerardo Alminaza ng Diocese of San Carlos ang pamamaslang sa mga sibilyan at sa mga lokal na opisyal sa lungsod.

"Join me in prayer in the face of unstoppable murders in the Diocese of San Carlos," sabi ng obispo sa isang video na inupload sa Facebook.

"Please join me in hope that these killings would soon end. But please join me too in condemning in the strongest possible sense the senseless murder of helpless civilians and dedicated servants of government," dagdag nito.

Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ng doktor at ng kaniyang asawa.

- Ulat mula kay Romeo Subaldo