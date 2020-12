Mga ospital, treatment facility inihahanda na para sa inaasahang COVID-19 case surge

Kinakausap ng isang health worker ang isang pasyente sa San Juan Medical Center sa San Juan City noong Abril 17, 2020. Gigie Cruz, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Inihahanda ang mga ospital at treatment facilities sa bansa sa harap ng inaasahang pagtaas ng mga kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa gitna ng mga aktibidad ngayong Kapaskuhan.

Sa ngayon, mababa pa rin ang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 sa ilang ospital sa Metro Manila.

Sa Philippine General Hospital (PGH), may 96 ang naka-admit at nasa 200 kama ang bakante, ayon sa kanilang tagapagsalita na si Jonas Del Rosario.

Pero dahil may pangambang surge, naglaan ng dagdag na 100 kama ang PGH para sa COVID-19 patients mula sa dating 30 hanggang 40 na naka-admit kada araw.

Malaki na aniya ang ibinaba nito sa 5 hanggang 10 kada araw.

Sabi rin ni Lung Center of the Philippines Administrative Services Manager na si Antonio Ramos na 28 ang pasyente ngayon mula sa 70 COVID-19 beds na napupuno ng ospital.

Sa San Lazaro Hospital, may nasa 27 moderate at severe cases ang naka-admit ngayon.

Aabot sa 111 kama ang kapasidad ng ospital para sa COVID-19 patients ayon sa tagapagsalita nilang si Ferdinand De Guzman.

"Kaya pa naman po, kaya namin. This is actually a better time compared to the previous months noon na marami pong cases na halos natatambakan po kami," ani De Guzman.

Tiniyak ng ospital na tuloy-tuloy ang kanilang konsultasyon at screening para sa mga hinihinalang may COVID-19 at ina-assess kung ia-admit sila o sa bahay lang magpapagaling.

Sa Teleradyo, sinabi ni treatment czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega na tinutugunan na ngayon ang expansion ng health capacity lalo na sa Metro Manila.

Pinadaragdagan na rin ulit nila ang bed capacity para sa COVID-19 patients sa mga pampublikong ospital.

Nag-upgrade na rin sila ng intensive care unit para sa mga malalaking specialty hospital, kasama na ang Lung Center of the Philippines na kinonvert ang kanilang isolation rooms para sa kritikal at malalang kaso.

Pinadaragdagan na rin ng Department of Health ang bed capacity sa mga pribadong ospital.

"Kayang-kaya po mag-serve ng critical at severe cases dahil ang pag-design mayroon talagang oxygen pipeline. Sa lahat naman po ng DOH hospital sa buong bansa, binigyan namin sila ng funding para mag-increase ng bed capacity. Inano din namin ang commitment ng private hospitals sa Manila na i-increase naman nila 'yung kanilang bed allocation to 30 percent," ani Vega.

Nauna nang nagsabi ang mga eksperto na inaasahang tataas ang bilang ng mga COVID-19 case sa bansa dahil sa dami ng mga lalabas at magtitipon para mamili ngayong Christmas season.

Paalala naman ni Vega na sumunod sa mga health protocol gaya ng pagsuot ng face mask, physical distancing, at kung maaari ay pag-iwas sa mga pagtitipon para maiwasan ang hawahan.