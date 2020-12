Ilang migratory birds sa Pampanga pinagbabaril; 6 tiklo

Nakuha mula sa isang grupong sangkot sa illegal hunting ang isang great egret na nabaril nila umano sa bayan ng Candaba, Pampanga. Kuha ng DENR-PENRO Pampanga

Inaresto ng pulisya at ng Department of Environment and Natural Resources ang isang grupo sa pamamaril umano ng migratory birds sa bayan ng Candaba, Pampanga nitong Huwebes.

Ayon sa pulisya, 2 great egret ang napatay ng grupo na kinabibilangan ng 6 na suspek, sa kanilang illegal hunting umano sa Barangay Paligui.

Nakilala ang mga inaresto na sina Jaime Buenaventura, Pablo Cunanan, Jose Carlo Dizon, Michael Gamos, at Vicente Pangan Rodrigo Canlas.

Mula sa katabing bayan ng Santa Ana umano ang mga nahuli.

Nakuha sa mga nahuli ang 4 na unit ng air ripple, 3 carbon dioxide (CO2) tank, 37 air gun pellets at ang 2 patay na great egret.

Kinasuhan na ng violation of Section 27 of Republic Act 9147 (Wildlife Resources and Conservation and Protection Act of 2001), at Provincial Ordinance No. 756 in relation to Republic Act 11332 (Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act of 2018) dahil wala silang suot na face masks.

Kung mapatunayang nagkasala ang mga suspek, maaari silang makulong hanggang 6 na buwan at multahan ng P100,000.

Apela ng DENR-PENRO Pampanga, ireport agad sa kanilang hotline na +63945-368-5303 ang anumang panghuhuli, pagbili o pagbebenta ng wildlife.

Ayon sa DENR, ang great egret na may scientific name na ardea alba, o mas kilala sa tawag na common egret, ay mga migratory birds na madalas makita sa Candaba swamp.

Makikita rin ang mga ito sa Africa, America, at southern Europe.

Isa ang Candaba swamp sa 3 “most important wetlands” sa bansa at laging nasa listahan ng Asian Bird Map bilang important wintering area ng mga migratory birds.

Sa tala ng DENR, nasa 54 species ng resident birds at 68 migratory birds ang makikita sa Candaba wetlands mula taong 1940. Noong 2019, higit 2,000 birds ang naitala ng Asian Waterbirds Census.--Ulat ni Gracie Rutao

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC