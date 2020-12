Giit ng eksperto: Materyales para sa face shields, dapat di nakakaperwisyo

May suot na face shield ang isang maintenance worker sa isang mall sa Maynila, Mayo 16 2020. ABS-CBN News

MAYNILA - Iginiit ng isang eksperto na dapat gawan ng paraan ng mga manufacturer na padaliin ang pagsuot ng face shields.

Ito ay kasunod ng agam-agam ng ilan na nakadudulot ng perwisyo ang pagsusuot ng face shield, bukod pa sa pagsusuot ng face mask bilang minimum health standard para maiwasan ang coronavirus disease (COVID-19).

Sa isang panayam, sinabi ng infectious disease expert na si Edsel Salvaña na dapat maghanap ng paraan ang mga eksperto para mabawasan ang perwisyo sa pagsusuot ng face shield.

"I think it’s a valid scientific question for our scientists and health experts na minimize natin ang inconvenience ng paggamit ng face shield," ani Salvaña.

"I think naman po may mga solution naman po 'yan so siguro napaka-innovative ng mga scientist, ng ating mga material expert na puwede pong hanapan ng solusyon ang mga ganitong bagay para po hindi naman mawala sa atin ang benefit ng using a face shield,” dagdag niya.

Matatandaang ginawang required ang pagsusuot ng face shield, bukod pa sa face mask, kung lalabas ng bahay dahil sa banta ng COVID-19.

DAPAT BIGYANG-LINAW

Ang ilang mamimili at nagtitinda sa isang palengke sa Maynila, nanawagang bigyang-linaw ang polisiya.

"Dapat ipaliwanag nila. Iba hindi nakakaintindi. Paniniwala namin noong una sa transportasyon lang. Pag dito, okay lang. Tulad ko, galing akong bangko, kaya ako naka-face shield," ayon kay Neneng Aduca, vendor ng prutas at gulay.

Aminado rin si Aduca na nahihirapan siyang huminga kapag nakasuot ng face shield.

"Sa totoo lang, nahihirapan akong huminga. May face mask, may face shield. High blood ako pero titiisin ko kasi para rin sa akin," dagdag niya.

Ang mamimili na si Boy Guarino, umapela na kung puwedeng alisin na lang ito depende sa kung ano ang gagawin ng isang tao.

Kapag kasi aniya nakasalamin ay makakasagabal pa ito lalo na sa mga matatanda.

"Sa matatanda na, malabo ang mata. Kung dodoblebin ko sa salamin ko, lalong lalabo tingin ko eh. Hindi ko na nakikita lalakaran ko 'pag nakasuot nito eh. Malabo," ani Guarino.

Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inatasan na niya ang mga ahensiya gaya ng Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, at iba pang ahensiya na maglabas ng pahayag sa tamang paggamit ng face shield paglabas ng bahay.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

