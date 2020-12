FDA sinulatan ang mga politikong nagpaturok umano ng COVID-19 vaccine

Tinuturok ng isang nurse sa Britanya ang COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer noong Disyembre 8, 2020. Justin Tallis, Pool/Reuters/File

MAYNILA — Sa harap ng mga ulat na naglipana na ang bakuna laban sa COVID-19 kahit wala pang awtorisado rito, sinabi ng Food and Drug Administration (FDA) na iniimbestigahan na nila ito.

Sabi sa TeleRadyo ni FDA director-general Eric Domingo nitong Biyernes, kabilang sa mga pinuntahan nila ang mga clinic sa Makati at Binondo pero wala naman umano silang nakita o nakumpiskang mga bakuna.

Sinulatan din anya ng FDA ang mga umano'y mambabatas na nagpaturok na ng COVID-19 vaccine.

"Ilang beses na rin po kami nagkaroon ng mga operasyon pero wala naman po kaming nahuhuli including doon sa Binondo nitong Martes kasama po ng Manila police. At so far, yung mga nababalitan natin, meron pong mga congressman, senador, sinusulatan po natin sila, tinatanong kung totoo po na nabakunahan sila at kung may information sila kung sinong nagbebenta nito dahil bawal po ang magbenta at mag-distribute sa Pilipinas," ani Domingo.

Ayon sa opisyal, wala pang sagot ang mga sinulatan nilang politiko.

Giit ni Domingo, wala pang naaaprubahang COVID-19 vaccine sa bansa kaya wag magpaloko sa mga nag-aalok nito.

