2 vaccine developers sa US handang maglaan ng supply sa Pilipinas: envoy

Watch more in iWantTFC





MAYNILA — May dalawa pang bio-tech company mula Amerika ang handang mag-supply ng dine-develop nilang COVID-19 vaccine sa Pilipinas sa susunod na taon, ayon sa isang opisyal.

Sabi ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez nitong Biyernes, bukod sa Pfizer, handa ring maglaan ang Moderna at Arcturus ng mula 4 hanggang 25 milyong doses ng kanilang bakuna.



Kung tatanggapin ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang proposal, maaaring masuplayan ang bansa simula sa 3rd quarter ng 2021.

"Iyung Moderna I know nandiyan na sila sa Pilipinas, kausap na nila si [vaccine czar Carlito] Galvez... Iyung Arcturus is a little more delicate in the sense, isa lang yun, saka iba ang technology na ginagamit nila," paliwanag ni Romualdez.



Ito'y sa gitna ng alegasyon nina Romualdez, Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. at Sen. Panfilo Lacson na nagpabaya si Health Secretary Francisco Duque III kaya napurnada ang negosasyon sa Pfizer. Dapat daw, magde-deliver ito ng 10 milyong doses sa Enero.

Itinanggi ito ni Duque na sinegundahan naman ni Galvez.

Sa huli, sinabi ni Romualdez na oras na para mag-move on.

"It's useless for us to blame people kasi walang mangyayari sa atin diyan. The bottom line is, we did not act quickly which we all have to accept, and just simply move on," aniya.

Apat na bakuna ang sinisilip na pamahalaan na iturok sa mga Pinoy simula sa unang quarter ng 2021. Ito ang Sputnik V ng Gamaleya Institute ng Russia, at Sinovac, Sinopharm at CanSino ng China.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC