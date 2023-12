Lalaki timbog sa pambabastos sa babaeng pulis sa Taguig

MAYNILA — Arestado noong Sabado sa Taguig City ang isang lalaki matapos umanong umihi sa harap ng police station at magpakita ng ari sa isang babaeng pulis.

Base sa ulat, hinuli ang 25-anyos na lalaki sa kanto ng 7th Avenue at 26th Street sa Bonifacio Global City matapos ireklamo ng babaeng pulis dahil sa pag-ihi sa harap mismo ng istasyon.

Sinita at nagbabala na ang babaeng pulis na huwag na siya umihi rito pero hindi sumunod ang lalaki.

Bukod sa babaeng pulis, kita rin ng mga dumadaan sa lugar ang pag-ihi ng lalaki pampublikong lugar, base sa ulat at kuha ng CCTV.

"This behavior not only violated public decency but also showed a complete disregard for authority and disrespect towards law enforcement," ayon sa pulisya.

Nahaharap sa reklamong grave scandal and disobedience to person of authority ang lalaki, na kasalukuyang naka-detene.