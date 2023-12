People look for low-cost merchandise as they do their early Christmas shopping in Divisoria, Manila on Dec. 11, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA -- Todo ingat ngayon ang ilang mga residente sa Quezon City dahil sa patuloy na pagtaas ng mga nagkakasakit ng ubo, sipon at lagnat.

Ayon kay Gladys Floralde, isa sa mga ikinababahala niya ang pagkakaroon ng COVID-19 kaya iwas muna siya na mamasyal lalo na sa mga matataong lugar.

“Bawas ang galaan, bawas ang pasyal, 'pag nasa labas dapat naka-facemask, tapos vitamins syempre everyday kumpleto tulog,” ani Floralde.

Para naman sa independent health and reform advocate na si Dr. Tony Leachon, nararapat lang na mag-ingat ngayon lalo na't dumarami ang mga influenza-like illnesses at kaso ng COVID-19.

Ang dapat bigyang tuon, ayon kay Leachon, ay huwag na magkaroon ng pagtaas ng kaso ngayong holiday season, lalo na sa mga tinatawag na vulnerable sectors gaya ng senior citizens at mga may comorbidities.

“Kasi magla-land sila sa ospital kasi kahit ang COVID mo ay mild, it can push [them] to the brink na mao-ospital sila,” ani Leachon.

Dagdag pa niya, problema rin na nasa nasa 20 to 30 percent ngayon na tinatamaan ng COVID-19 ang nagkakaroon ng "long COVID" na umaabot hanggang 6 na buwan ang sintomas.

"Ang iba pwedeng magkaroon ng dementia, may brain fog, at ang iba naman ay persistent ang ubo. Tatlo hanggang anim na buwan hindi nawawala ang ubo, may hingal... 'yun pala lumaki ang heart [at apektado rin] ang lungs,”ani Leachon.

Kasabay nito, bahagya rin umanong tumaas ang COVID hospitalization rate sa mga pribadong ospital.

Sa Metro Manila, aabot na sa 20 porsiyento ang naitalang pagtaas sa hospitalization rate.

“Alam mo naman sunod-sunod din ang vacation 'di ba, long weekends so... yung last 2 to 3 weeks start na ng gatherings, mga Christmas parties and 'yung mga gatherings na 'yan hindi mo naman matigilan eh. Although naka-mask sila pagdating, pagkumain na, magtatanggalan na ng mask,” ani Jose Rene Degrano.

Dagdag pa niya, kasalukuyang hindi namo-monitor ang tunay na bilang ng mga nagkakasakit dahil karamihan sa mga ito ay hindi na nagpapasailalim sa COVID testing dahil mas pinipili na lang umano nila na magpagaling sa bahay.

Sa COVID tracker ng Department of Health, as of December 15, nasa 446 ang bagong kaso ng COVID-19.

Umabot sa 234 dito ang recoveries habang nasa 4,334 ang aktibong kaso.