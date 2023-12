2 patay sa pagsabog ng cargo truck sa Marikina

MAYNILA — Patay ang dalawang tao matapos sumabog ang isang cargo truck sa Marikina City ngayong Linggo.

Base sa paunang imbestigasyon ng mga awtoridad, galing Taytay, Rizal ang truck at tumigil muna sa isang terminal sa Barangay Calumpang para magpahinga nang mangyari ang insidente.

"Kausap ko 'yong dalawang driver... pag-upo ko, segundos lang, biglang sumabog, 'yong nakatama sa dalawa na 'yan 'yong siding ng truck nila. Doon sila natamaan ng injury," anang testigo na si Romel Escalda.

Limang tao naman ang nasugatan sa pagsabog habang nasunog naman ang isang kalapit na bus na walang pasahero.

Ayon kay Police Brig. Gen. Wilson Asueta, Eastern Police District director, firecrackers sa loob ng cargo truck ang sanhi ng pagsabog.

"I think wala itong permit, itinago nila sa loob ng truck," ani Asueta.

"Alam naman nila na ang kasama sa cargo ay mga combustible material, ito ay mga tela at may mga cardboard, may makina pa sa loob, so lahat ng elemento na puwedeng masunog ay nandyan na," dagdag niya.

Binigyang-diin ni Asueta na ipinagbabawal ang pag-transport ng firecrackers sa mga public utility at cargo vehicle.

Iniimbestigahan na rin ng mga awtoridad ang pananagutan ng may-ari ng truck. Inaalam na rin kung saan nanggaling ang mga paputok na sanhi ng pagsabog. — Ulat ni Izzy Lee, ABS-CBN News