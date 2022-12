Sa huling weekend bago ang Pasko, mas tumindi pa ang trapiko sa mga pangunahing kalsada.

Marami ang naghahabol ng Christmas shopping sa mga mall at sa Divisoria.

Ito na rin kasi ang mga huling araw ng trabaho bago ang Christmas break para sa mga empleyado habang naka-bakasyon na rin ang mga estudyante.

Kaya naman, dahil sa mas madaming tao sa kalsada, nagbagal na rin asng daloy ng traffic sa EDSA.

Umaaray na ang mga motorista ngunit wala na umanong magagawa dahil Pasko na talaga.

"Nauubos ang aming oras sa traffic, at saka ang gasolina ang mahal, yun ang nagiging problema naming mga driver," ayon sa taxi driver na si Joel Baroma.

Ayon kay Atty. Jocelyn Tataro, OIC ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Franchise Planning and Monitoring Division, napansin na nila ang pagtaas ng mga demand ng mga pampublikong sasakyan ngayong holiday season.

Tinututukan na rin umano ng LTFRB ang umano'y pang-i-isnab ng mga regular taxi at ng mga transport network vehicle services.

"December 1 up to December 14, mayroon na po tayong naiwalang more than 150 na reklamo po ng mga ganitong paglabag ng ating mga taxi. Kunin po yung plate number ng taxi o kaya iyong trade name po. Mave-verify po namin yung data na binibigay ng mga pasahero," ani Tataro.

Inirereklamo rin ang umano'y overchaging ng ilang TNVS.

Para makaagapay sa mga motoirsta, pinag-aaalan ng LTFRB ang pagbubukas ng ilang ruta at pagtanggap ng mga bagong aplikasyon para sa TNVS.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News