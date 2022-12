Mga Pilipino sa Sokor, nagdiwang ng Pasko kasabay ng hybrid forum

SOUTH KOREA - Dumalo ang ilang Pinoy sa idinaos na Hybrid Leaders' Forum sa South Korea kung saan isinabay na rin ang Christmas celebration. Pero minarapat na rin ng Embahada na bawasan ang bilang ng mga Pinoy na dumalo bilang pagluluksa sa nagdaang 'crowd crush' sa Seoul na ikinasawi ng maraming kabataan.

“Mas malaPaskong selebrasyon ngayong taon, pero dahil nga po sa mga nangyari dito sa bansang Korea ay tayo po ay nakikiramay rin at nirerespeto po natin ang kanilang pinagdaanan sa nakaraang buwan,” sabi ni Ambassador Ma. Theresa Dizon-De Vega.

Simple ang selebrasyon pero hindi nawala ang mga papremyo, kantahan at kulitan.

“Sa darating po na taon, inaasahan po natin na magkakaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mas masaya na pagtitipon,” dagdag ni Amb. Dizon-De Vega.

Binalikan sa pamamagitan ng audio-visual presentation ang mga aktibidad ng Embahada at Filipino communities bagay na nagbigay saya sa mga dumalo.

“For me, sobrang significant and event na ito dahil ito yung pagkakataon para ma-update kami ng Embahada tungkol sa mga naging program nila sa taon na ito at para sa mga plans nila for 2023. It’s also an opportunity for us to get together, especially after two years na hindi kami masyadong nagkaroon ng offline activity,” ani Chris Chan, isang Filipino actor sa Korea.

Dagdag selebrasyon sa Filipino commuity sa Korea ang paggawad kay Ambassador Maria Theresa Dizon-De Vega bilang Best Ambassador mula sa Korea Consumer Global Council nitong Nobyembre.

