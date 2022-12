Naikabit na sa 13 pampublikong paaralan sa San Juan City ang internet connection at iba pang kagamitan para sa pagpapalakas ng digital education. ABS-CBN News

Naikabit na sa 13 pampublikong paaralan sa San Juan City ang internet connection at iba pang kagamitan para sa pagpapalakas ng digital education.

Pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora at mga opisyal ng Department of Education ang paglulunsad ng libreng fiber optic internet connection, WiFi at 55-inch smart TV sa lahat ng silid aralan.

Ayon kay Zamora, nais ng lungsod na i-empower ang mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pasilidad at kagamitan na mas maganda pa sa mga pribadong eskwelahan.

Maari umanong gamitin ang ang mga equipment sa pagtuturo sa halip na gumamit ng cartolina, manila paper at the blackboard.

Sa pamamagitan din nito ay maaring magpalabas ng mga education show at iba pang related content sa lesson.