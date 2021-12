Watch more on iWantTFC

MANILA – Hindi masyadong apektado ng bagyong Odette ang lalawigan ng Romblon, ayon sa gobernador nitong si Jose Riano.

Pero aniya, handa sila sakaling manalasa ang bagyo sa kanilang lugar.

“Hindi po kami naapektuhan, pero until now po ay may mga munisipyo kaming talagang kung tingnan mo yung tracking ng bagyo ay tatamaan.”

Dagdag pa niya, “Signal no. 2 po kami, then yung possible na pwedeng tamaan talaga ay yung area ng Looc, Santa Fe, San Jose, yung aming Carabao Island, at ang Sibuyan Island--tatlong bayan po doon pero maaga kaming nag-prepara.”

Ayon kay Riano, maaga siyang nag-anunsiyo ng suspensyon ng klase at trabaho sa probinsya.

Nagpatupad din siya ng forced evacuation Huwebes ng gabi sakaling lumala ang sitwasyon.

“Pero may mga evacuees din kaming talagang pumunta sa evacuation center, like itong Ferrol meron kaming 130 person na pumunta sa evacuation, bayan ng San Fernando sa island of Sibuyan ay may mga nag-evacuate na 156 dito."

"Tsaka yung island [municipalities] namin na laging tinatamaan ng bagyo, yung Sibale, Banton tsaka Corcuerra ay talagang ano na sila, kumbaga nasanay na at once na may signal ‘no ay talagang naghahanda.”

Kasalukuyang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal no. 2 ang lalawigan sa gitna ng banta ng bagyo.

--TeleRadyo, 17 December 2021