‘Simula sa pagsipa ng COVID-19 cases dama na habang papalapit ang Pasko’

Papunta ang mga commuter sa isang bus loading at unloading area sa Agham Road, Quezon City noong Oktubre 15, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nakita na ng mga awtoridad ang pagsimula ng pagsipa ng bilang ng mga kaso ng coronavirus disease (COVID-19) ilang araw bago mag-Pasko.

Kasabay ito ng pagsimula ng Christmas season kung saan dumarami na ang lumalabas at namimili o kaya nagtitipon sa gitna ng banta ng pandemya.

"There is continuous growth of cases seen in the different areas including the NCR, signaling the start of a surge, which if not mitigated will lead to a sharp spike of cases during and after the holiday season," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon sa Department of Health, nasa -4 porsiyento na lang ang growth rate ng Pilipinas sa nakaraang dalawang linggo, mas pangit kaysa sa -16 porsiyentong naitala noon.

Nauna na ring nagpaalala si Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban muna ang mga pagtitipon ngayong 2020.

“Wag muna ngayon. There will always be a time. Kalma muna. Tutal marami pa namang Pasko eh,” ani Duterte sa talumpati gabi ng Miyerkoles.

Bagay ito na sinang-ayunan ng mga eksperto lalo’t ramdamn na ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Samantala, naging positibo na rin ang trend ng growth rate sa ilang rehiyon gaya ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, at Metro Manila

Sa NCR, higit kalahati na sa mga lungsod umano ang nagpapakita na ng pagtaas ng bilang ng kaso.

Kung hindi mag-iingat, babala pa ng mga geksperto na mararanasan ng Pilipinas ang surge tulad sa mga bansang Canada at Amerika.

"The likelihood of this surge in the Philippines in the coming holidays is very likely and we should take this threat seriously and act immediately," ani Vergeire.

Nakikita rin ng mga eksperto na posibleng pumalo sa 4,000 kada araw ang bilang ng kaso ng COVID-19 na maaaring dahilan para mahirapan ang mga ospital.

Nagpaalala naman ang Healthcare Professional Alliance Againsst COVID-19 para manatiling ligtas kung hindi talaga maiwasang makipagkita sa iba.

Una, siguruhin ang air circulation o bentilasyon ang lugar na pupuntahan.

Dapat ding sundin ang physical distancing ng higit sa 1 metro. Dapat ding magsuot ng face mask at face shield.

Panghuli, ang time exposed ay dapat mas mababa sa 15 minuto.

Pero batid ng mga doktor na hindi ito kayang gawin.

"At least 3 out of 4 ang sundin, yun po ang passing mark. Kung isa o dalawa lang ang masusunod niyo, hindi po sapat yun. Ang nakakaramdam ng pinakamaagang surge ay ang ating mga kasama sa emergency departments. Baka it’s already beginning and there are early signs of the surge,” ani Dr. Tony Dans, myembro ng grupo.

Nagbabala naman ang Malacañang na hihigpitan muli ang quarantine sakaling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa pagdating ng Enero.

"Kung tayo ay magpapabaya, baka pagdating ng Enero, eh baka mas istrikto na naman ang ating quarantine, lalong-lalo na dito sa Metro Manila," ani Roque.

Umapela na rin ang World Health Organization sa mga mas nakakabantang populasyon.

"I know how tired you are of this pandemic. Aside from your personal vulnerability, I urge you to think about those who may be at higher risk to COVID. you could unknowingly pass it to someone with an underlying condition," ani Dr. Takeshi Kasai, Western Pacific Region Director ng WHO.

Sa pag-uumpisa ng pamamahagi ng bakuna sa iba-ibang bansa, nagpaalala ang WHo na hindi pa hudyat ng pagkakaroon ng bakuna ang katapusan ng pandemya sa 2020.

Natapos na rin ang pakikipagpulong ng pamahalaan sa WHO para sa vaccine solidarity trial at kinumpirma ng organisasyon na sa Enero 2021 target na maumpisahan ang nasabing trial. — Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News