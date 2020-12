'Politics is not on my mind,' tugon ni Pacquiao nang matanong tungkol sa pagka-Pangulo

Watch more in iWantTFC

Wala pa umano sa isip ni Senador Manny Pacquiao sa ngayon ang anumang kasunod na plano sa pulitika nang matanong ngayong Huwebes kung pangarap nitong tumakbo bilang Pangulo ng bansa.

“Politics is not on my mind right now because people are suffering, starving, and we need to be united and think about what help we can extend to them,” sabi ni Pacquiao nang makapanayam sa kaniyang probinsya sa Mindanao kung saan niya ipinagdiwang ang kaniyang ika-42 na kaarawan.

Nito lamang Dis. 2, itinalaga si Pacquiao bilang national party president ng PDP-Laban, ang political party ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Namahagi si Pacquiao ng gift packs at cash sa ilang residente ng General Santos City at Sarangani province bilang bahagi ng kaniyang birthday celebration.

“Lagi tayong namimigay dahil 'yan ay symbol of thanksgiving celebration, na umabot tayo sa ganitong edad. At saka, lahat ng blessings na ibinigay ng Panginoon sa atin, ishine-share din natin sa kapwa,” sabi niya.

Noong nakaraang buwan, naging mainit ang pangalan ni Pacquaio dahil umano sa paglabag nito sa health protocols sa isang event sa Batangas.

Samantha, kahit 42 na siya, handa pa rin daw siyang lumaban sa boxing ring.

“Still strong. Lalaban pa, mga a few fights pa,” sabi niya.

- Ulat ni Jay Dayupay

RELATED VIDEO FROM THE ARCHIVES: