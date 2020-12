Mass wedding pinapayagan ngayong pandemya: DILG

Pinangunahan ni Makati Mayor Abby Binay ang 'mask wedding' na idinaos noong Disyembre 15, 2020. ABS-CBN News

MAYNILA — Inihayag ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na pinapayagan ang pagdaraos ng mass wedding ngayong may pandemya basta nasusunod ang mga health protocol.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, puwede ang mass wedding basta 30 porsiyento ng venue capacity ang bilang ng mga taong dadalo para matiyak na masusunod ang physical distancing.

Kailangan ding naka-face mask at face shield muna ang groom at bride, ani Malaya.

Noong Martes, 9 na magkasintahan ang ikinasal ni Makati City Mayor Abby Binay sa binansagang "mask wedding."

Nagsimula ang naturang programa noon pang Hulyo para maikasal ang mga nag-iibigan sa gitna ng pandemya.

Watch more in iWantTFC

Hindi naman nawala ang inaabangang kiss-the-bride moment kung saan puwedeng saglit na tanggalin ang mask at shield sa hudyat ng alkalde.

"We really made an effort to make it an outdoor wedding just to simply accommodate all those requests na gusto magpakasal," ani Binay.

Umabot na sa 190 ang mga ikinasal sa naturang programa sa Makati.

Patuloy na ipinatutupad ang health protocols sa bansa sa gitna ng dumarami pa ring kaso ng COVID-19.

Sa huling tala, umabot na sa 452,988 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Sa bilang na iyon, 24,873 ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News