Mandaluyong naglunsad ng contact tracing app

MAYNILA — Inilunsad ngayong Huwebes ng Mandaluyong City ang sarili nitong contact tracing app.

Ang Mandaluyong ang ikatlong lungsod sa Metro Manila na gumawa ng sariling app, na tinawag na "MandaTrack," na gumagamit ng QR code para sa contact tracing.

"Hindi na kailangan sumulat pa sa papel at kung ano-ano ang hinihingi sa’yo. Ito ay iki-click lang ang phone sa receiver, mata-track na ikaw," ani Mandaluyong Public Information Officer Jimmy Isidro.

Nakatakdang magpasa ng ordinansa ang lokal na pamahalaan para sa paggamit ng MandaTrack sa lahat ng establisimyento sa lungsod.

Lahat din ng mga residente, bibisita at nagtatrabaho sa lungsod ay kailangang magparehistro sa app.

Kapag na-register sa app, magkakaroon ng sariling QR code ang user, na gagamitin nila sa city government offices at business establishments.

"Once na magkaroon na ng ordinance from the city council, magiging mandatory na ito. Na-load na namin ang businesses. All they have to do is to register to get their QR codes," ani Isidro.

Puwede namang i-print ang QR code ng mga taong walang smartphone.

"'Pag may pila, hindi nasusunod ang social distancing. Ito kasi ita-tap mo lang ang phone or print out mo sa receiver, registered ka na. Mababawasan ang hassle na papasulatin ka sa papel," paliwanag ni Isidro.

Tiniyak din ni Isidro na ligtas ang lahat ng impormasyong kokolektahin sa app.

"Confidential lahat ng info dito," aniya.

Mayroon ring sariling contact tracing app ang Valenzuela at Pasig.

Nakatakdang pumasok sa interconnectivity agreement ang Mandaluyong, Valenzuela at Pasig para mas mapadali ang contact tracing at monitoring ng mga taong pumupunta sa 3 lungsod.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC