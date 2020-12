’Kalma muna’: Payo ni Duterte sa publiko maghinay muna sa pamamasko

Ilang araw bago ang Kapaskuhan, nagbilin muli si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagsunod sa health protocols para maiwasan ang inaasahang pagtaas ng kaso ng COVID-19.

“Christmas time is about a few days from now. Sundin lang natin ’yung culture, but remember the word but. But there are rules to be followed at this time of our national life,” pahayag ni Duterte.

“Kayong mga kababayan ko, sumunod ho kayo sa mga patakaran ng gobyerno. Para sa inyong lahat ito. Kaunting tiis na lang. Nandiyan na ang bakuna.”

Aniya, nakarating sa kaniya ang balitang dagsaan na naman kasi ang mga mamimili sa labas.

Payo ni Duterte sa publiko, maghinay-hinay muna sa mga nakagawiang pamamasko.

“Kalma muna, tutal marami pa namang Pasko,” ani Duterte.

“Kayo, huwag muna maghingi sa mga ninong, ninang kasi kaawa, kasi tapos maglabas ang mga ninang mo, ninong, mamili diyan sa kung saan saan, idamay mo lang. maghingi ka hopefully in God’s own time, maybe next December.”

Ayon din sa Pangulo, ikinakatakot niyang dumating sa bansa ang sinasabing mutated strain ng COVID-19 virus, lalo na’t hanggang ngayon ay wala pa ring bakuna ang bansa kontra dito.

Samantala, sinabi naman ni Health Sec. Francisco Duque na puspusan na rin ang paghahanda ng Health Department sa inaasahang pagtataas ng kaso ng COVID-19 ngayong holiday season.

Pati lokal na pamahalaan ay pinaalalahan din aniya nila na dapat may sapat silang isolation beds, at maging ang mga laboratory na ipagtuloy ang operasyon kahit Pasko.

May paalala rin siya sa pagdaraos ng selebrasyon ngayong Pasko.

“Iwasan ang mga gawain at lugar kung saan karaniwan ang pagtalsik ng laway. Tulad ng mga kantahan pagsasalo-salo, pagkain nang magkakaharap o ‘yung buffet at hindi paggamit ng face mask, face shield at protective barriers, ano po,” dagdag ni Duque.

“At pati ‘yung pagtorotot ay ipinagbabawal na rin natin. We discourage --- hindi ko pa ho napagbabawal --- pero we discourage the use of these trumpets because parang kinakanyon mo ‘yung mga COVID virus.”

