'Be a light to others', Cardinal Advincula says as ‘Simbang Gabi’ starts

Churchgoers attend a pre-dawn mass at Immaculate Conception Cathedral in Cubao on December 16, 2023. Pre-dawn masses, known as 'Simbang Gabi,' are a devotional nine-day series of masses practiced by Catholics in anticipation of Christmas. Maria Tan, ABS-CBN News

MANILA – Cardinal Jose Advincula on Saturday, the start of “Misa de Gallo” for Filipino Catholics, told Filipinos to serve as light and inspiration to others and not contribute to the “darkness” in society.

During his homily at the Manila Cathedral, Advincula reminded the faithful that Jesus Christ is the “true light of the world” which reminds that each one also serves as a light.

“Bilang Kristyano, bilang tagapasunod ni Kristo, maging liwanag din tayo. Magliwanag nawa tayo,” Advincula said.

“Sa panahon natin ngayon, parang puro kadiliman. Kaya kailangang-kailangan natin na ang maniningas na ilaw… Madaming nabubuhay sa dilim dahil sa hirap ng buhay, dahil sa karamdaman, dahil sa kawalan ng trabaho, at kapos sa pangangailangan. Maging liwanag sana tayo na nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob,” he added.

Many people live in darkness, the Cardinal noted, caused by loneliness, sadness, fear, and anxiety. This is where the faithful can help and serve as a light, showing them they are not alone.

“Narito tayo para sa kanila. Marami sa atin ang nagdidilim ang pananampalataya dahil sa pagdududa sa Diyos. Maging liwanag nawa ang ating halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos,” he said.

“Sa lipunang madalim dahil sa walang katarungan, maraming inaapi at pinagsasamantalahan. ‘Yung katarungan ay parang para lamang sa mga may pera at makapangyarihan… Maging liwanag sana tayo sa pagsisikap na mabuhay nang mabuti, makatarungan, at matuwid,” he said.

Hundreds flocked to the Manila Cathedral for the Simbang Gabi on Saturday morning.

It has been a Filipino tradition to complete the Simbang Gabi, also known as the "Misa de Gallo," celebrated in the early hours of the morning, 9 days before Christmas.