Pumanaw na Pinoy forensic expert, kinilala sa Guam

GUAM - Pumanaw ang dating Guam Chief Medical Examiner na si Dr. Aurelio Espinola o Doc Espinola. Kinilala at inalala ng mga dati niyang katrabaho ang kanyang mga naging kontribusyon sa isla lalo na sa pag-imbestiga ng mga krimen.

1993 hanggang 2019 nagsilbi siya bilang chief medical examiner sa Guam. Kaagapay siya sa pag-iimbestiga ng mga pulis sa iba-ibang krimen. Sa kanyang pagreretiro noong 2019, bumalik sa Pilipinas si Espinola. At nitong Disyembre, pumanaw si Doc sa edad na otsenta’y dos dahil sa cardiac arrest.

Sa kanyang pagpanaw, binigyang pugay siya ng mga dating nakatrabaho sa gobyerno at mga naging kaibigan.

“He is the renowned expert for Guam and this region as chief medical examiner. So whenever there is a death investigation, he would be the expert and we all depended on him. He was a very kind person, very accommodating,” sabi ni Guam Police Department Former Chief Frank Ishizaki.

“He was a very kind man…soft-spoken and his byline was I became a medical examiner because these patients don’t talk back. They don’t complain so that was his joke,” ani Filipino Community of Guam Former Board of Trustees Tessie Bagtas-Marcos.

Inalala naman ni Krystal Paco-San Agustin na dating mamamahayag at kasalukuyang tagapagsalita ng governor ng Guam ang mga gabay sa kanya ni Doc Espinola.

“During my career as a news reporter assigned to the crime beat, I was always eager to interview him and learn more about his latest autopsy findings. More than his work in the morgue and on the field solving crimes and bringing closure to countless families, he was a great teacher…,” sabi ni Paco-San Agustin sa kanyang ipinadalang mensahe sa TFC News.

Sa mahigit dalawang dekadang serbisyo ni Doc Espinola, naibahagi niya ang kanyang forensic expertise hindi lang sa Guam kundi sa Commonwealth of the Northern Mariana Islands at iba pang lugar sa rehiyon.

Ginawaran rin siya ng recognition ng Guam legislature noong 2014 at 2019. Tumanggap din siya ng Ancient Order of the Chamor - ang pinakamataas na parangal na ginagawad sa mga sibilyan na hindi Chamoru ng gobyerno ng Guam.

