Bumibili ng bibingka at puto bumbong ang ilang nag-Simbang Gabi sa San Felipe Neri Parish church sa Mandaluyong, Biyernes. George Calvelo, ABS-CBN News



MAYNILA — Pinayuhan ng Department of Health (DOH) nitong Biyernes ang publiko na maging responsable sa kalusugan sa pagdiriwang ng holiday season.

Sa media briefing, sinabi ni DOH officer-in-charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire na kailangang kontrolado ang pag-inom ng alak at pagkain ng hindi masustansya sa mga handaan.

“Meron tayong laging sinasabi, ‘Minsan lang ‘to sa isang taon kaya kakain na ako nang madami, mag-iinom na ako ako nang madami at gagawin ko na lahat ng masasayang bagay.’ It is okay to be happy, it is okay to celebrate, it is okay to party. But we need to also be responsible,” ani Vergeire.

Dagdag niya, “So ‘yun pong minsan lang… maaaring ang katumbas ay medyo naging kritikal po na outcome para sa inyong kalusugan dahil ‘yung sobra-sobrang pag-inom, ‘yung sobra-sobrang pagkain nang hindi masusustansyang pagkain… maaari pong makaapekto sa inyong kalusugan.”

Ayon kay Dr. Alfonso Victorino Pamaran Jr. ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital o Tala Hospital, kadalasan dumarami ang mga dinadala sa ospital dahil sa komplikasyon sa puso at utak tuwing Enero o kapag tapos na ang holiday season.

Madalas umanong ayaw muna magpa-admit ng mga may sakit tuwing Disyembre at maghihintay muna na matapos ang mga selebrasyon.

“Dapat alam niyo kung anong merong sakit kayo. Siyempre kapag may diabetes, iwas kayo do’n sa matatamis; kung meron kayong problem sa liver, iwas kayo sa inom,” saad ni Famaran.