Natagpuan ng isang concerned citizen ang bangkay ng isang 'di pa nakikalang babae sa isang masukal na lugar sa Bacolor, Pampanga, Huwebes ng umaga.

Ayon sa Bacolor MPS, nakadapa ang bangkay ng babae na may tama ng saksak sa dibdib at leeg at may posas sa kanang kamay nang makita ito sa Brgy. Sta Ines.

Bukod sa suot na sweat shirt, shorts at rubber shoes, walang ibang gamit na narecover para sa pagkakakilanlan ng biktima. Pero makikita ang ilang tatoo sa kanyang likuran.

Suspetsiya ng PNP, patay na ng itinapon sa lugar ng biktima.

Hinihintay pa ang resulta ng autopsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay ng biktima.

Nakikipag-ugnayan na rin ang Bacolor Municipal Police Station sa iba pang karatig bayan at siyudad para sa pusibleng pagkakakilanlan ng natagpuang bangkay ng babae. - Ulat ni Gracie Rutao

