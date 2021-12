Watch more on iWantTFC

Higit isang linggo bago ang Pasko, nagsimula nang mag-uwian ang ilang nasa Metro Manila papunta sa kani-kanilang probinsya.

Isa rito si Joel Hagos, na dinala ang kaniyang vaccination card at S-pass registration sa isang bus terminal sa Maynila.

Ang naturang mga dokumento kasi ang mga requirement para makabili siya ng ticket at makauwi ng Tuguegarao.

"Napaghandaan ko para pagdating ko dito, okay na ipe-present ko na lang para makapag-reserve na lang ako ng ticket," sabi ni Hagos.

Hindi naman nakabili ng tiket papuntang Laoag si Angelita Mainit dahil kulang ang dala niyang requirements.

"Vaccination [card] lang. 'Yong sa asawa ko, wala," kuwento niya.

Dahil dito nagpaalala ang pamunuan ng mga bus company sa mga pasaherong bibili ng ticket na alamin muna ang mga requirement bago magpunta o pumila sa booth.

Sa Batangas, halimbawa, kailangan din ng S-pass para mabilis na makuha ng mga awtoridad ang impormasyon ng mga turista o indibidwal na papasok sa lalawigan.

"Nandoon na po kasing lahat kapag ini-scan po ng ating kapulisan 'yong ano nila. Makikita po nila 'yong information noong mga dadaan sa checkpoint," sabi ni Police Lt. Mary Ann Espina, public information officer ng Batangas police.

Pero nilinaw ng Batangas police na papapasukin pa rin ang mga walang S-pass kung may maipapakitang ibang dokumento tulad ng vaccination card.

Puspusan naman ang paghahanda ng Department of Public Works and Highways (DPWH) sa inaasahang pagdagsa ng mga motoristang pauwi sa probinsiya habang papalapit ang Pasko.

Muli rin umanong aarangkada ang "Lakbay Alalay" program ng DPWH para magbigay ng tulong sa mga motorista.

"The district engineers are on call 24/7. We have even desk officers in the central office where we have hotline numbers," sabi ni DPWH acting secretary Roger Mercado.

Nakaalerto rin ang pamunuan ng North Luzon Expressway at magdaragdag sila ng mga tauhan sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista.

Pinayuhan din ng pulisya ang mga uuwi ng probinsiya at magbabakasyon na tiyaking nakasara ang kanilang mga tahanan o ibilin ito sa kapitbahay.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News