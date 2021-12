Mga Pinoy dinagsa ang unang araw ng Simbang Gabi

Watch more on iWantTFC

MANILA -- Sa kabila ng banta ng masamang panahon dulot ng bagyong Odette, dinayo ng mga Pilipino sa iba't ibang lalawigan ang unang araw ng tradisyunal na Simbang Gabi o Misa de Aguinaldo.

Sa Davao City, hindi alintana ng mga mananampalatayang Katoliko ang pagbuhos ng ulan nitong Huwebes ng umaga.

Sa San Pedro Poveda Parish sa Barangay Catalunan Pequeño, hindi natinag ang mga nagsisimba na ipinagpatuloy ang kanilang pagdarasal kahit na umuulan na labas ng simbahan, kung saan sila nakatayo.

Marami din ang dumalo sa Misa de Aguinaldo sa St. Francis of Assisi Parish sa Buhangin District at sa San Pedro Cathedral.

Nakabantay naman ang Davao City Police para masiguro ang pagsunod ng mga tao sa physical distancing at iba pang health protocols sa gitna ng pandemya.

Sa Tacloban naman, marami rin ang dumalo sa Misa de Aguinaldo sa Archdiocesan Shrine of Sto. Niño sa kabila ng pabugso-bugsong pag-ulan.

Ipinagdasal ng mga Katoliko doon ang kaligtasan ng lahat sa gitna ng banta ng bagyong Odette.

Sa Albay, dinagsa ang unang araw ng Misa de Aguinaldo sa St. John the Baptist Church, Tabaco City. Magkakasama ang mga magkakapamilya na nagsimba--isang bagay na hindi nagawa noong nakaraang taon dahil sa pandemya.

May libreng lugaw, tinapay at kape pagkatapos ng misa hatid ng Barangay Council ng Bombon at ng Mayor’s Office ng lungsod ng Tabaco.

Malaki din ang pasasalamat ng mga Tabaqueño dahil sa magandang panahon sa kabila ng banta ng bagyong Odette.

Hindi naman alintana ng mga taga-Baguio ang lamig sa pagdalo nila sa Misa de Aguinaldo sa Our Lady of the Atonement Cathedral.

Ayon sa PAGASA, nasa 13 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperatura sa Baguio City kaninang alas singko ng umaga.

Sa kabila ng pagdagsa ng tao, naobserbahan pa rin ang minimum public health standard.

