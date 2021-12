Mahigit 500,000 doses ng Pfizer vaccines dumating sa Pilipinas

MAYNILA - Dumating Huwebes ng gabi ang mahigit kalahating milyong doses ng Pfizer vaccines na binili ng Pilipinas.

Pasado 9 p.m., lumapag sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong may lulan ng 556,500 doses ng Pfizer vaccine. Binili ito ng Pilipinas mula sa Estados Unidos at gagamitin sa patuloy na vaccination program ng pamahalaan.

Ayon kay Dr. Ma. Paz Corrales ng National Task Force on Covid-19, ang pagdating ng mga vaccine ay dapat sinasamantala ng mga Pilipino para magpabakuna upang may proteksyon mula sa virus lalo na’t may dalawang kaso na ng omicron variant dito sa Pilipinas.

“Ayaw po nating magkaroon ng surge na naman uli kaya ito lang po ang ating laban. Pero huwag pa rin kalimutang magsuot ng mask, ang madalas na paghuhugas at social distancing," aniya.

Sinabi rin ni Corrales na ngayong ikalawang araw ng national vaccination day phase 2, may 1.2 million doses ng naiturok sa buong bansa at patuloy ito hanggang sa maabot ang herd immunity ng Pilipinas.

Samantala, bahagi ng dumating na bakuna na 105,300 doses ay dadalhin sa Davao City ngayong BIyernes.