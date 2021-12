Watch more on iWantTFC

Puspusan na ang contact tracing ng Department of Health matapos maitala ang mga unang kaso ng COVID-19 omicron variant sa bansa, sabi ngayong Huwebes ni Health Secretary Francisco Duque III.

Ayon kay Duque, tumutulong na rin ang lahat ng ahensiya ng gobyerno para mahanap ang close contacts ng 2 unang kaso ng mas nakahahawang variant.

"['Yong] mga nakatabi ay dapat matukoy," sabi ni Duque.

"Kinakailangan pa ring maging mas maingat at manigurado so they know what to do," dagdag niya.

Sa hiwalay na press briefing, sinabi ni Health Usec. Maria Rosario Vergeire na pito sa walong close contacts ng dalawang omicron variant cases ay nakilala na at nag-negatibo sa COVID-19.

Nitong Miyerkoles, inanunsiyo ng DOH na nakita ang omicron variant sa isang Pinoy na galing Japan, at isang Nigerian na galing sa bansa nito.

Asymptomatic at naka-quarantine umano ang parehong pasyente, ayon sa DOH.

Pinawi naman ng infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante ang pangamba ng publiko sa omicron variant.

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi niyang mas maayos ang situwasyon ng Pilipinas ngayon dahil marami nang nabakunahan kontra COVID-19.

Pinayuhan ng doktor ang publiko na tiyaking palaging nasusunod ang health protocols kung pupunta sa mga pampublikong lugar.

"'Pag ganito na may holiday season, pupunta tayo sa mga mall, walang problema diyan, just wear your face mask. If you're not comfortable, wear [a] face shield," ani Solante.

Pero para sa isang opisyal ng World Health Organization (WHO), hindi pa rin dapat balewalain ang variant kahit lumalabas sa mga inisyal na pag-aaral na mild na COVID-19 lang ang naidudulot nito.

Maaari pa ring magdulot ang omicron ng malalang COVID-19, lalo sa mga senior citizen, mga may sakit at hindi bakunado, ayon kay WHO technical lead for COVID-19 Dr. Maria Van Kerkhove.

"We do have some deaths associated with omicron and that's what we expected because omicron will circulate among the different populations," aniya.

— May ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News