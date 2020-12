QC judge binansagang 'search warrant queen' matapos ang serye ng pag-aresto

MAYNILA — Binansagan ng rights group bilang "search warrant queen" ang isang huwes ng Quezon City na nagbigay awtoridad sa mga pulis na maghalughog sa bahay ng mga aktibista, na kalaunan ay naaresto dahil umano sa pagtatago ng mga armas.

LOOK: KMU in a protest rally vs. "search warrant factory queen" QC RTC Judge Cecilyn Villavert who supposedly issued several search warrants against activists. pic.twitter.com/IU0t43GCEI