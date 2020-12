Paalala ng QC: Burol sa bahay bawal pa rin dahil sa banta ng COVID-19

Nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na bawal pa rin ang pagdaos ng mga burol sa loob ng mga bahay sa lungsod.

Sa isang pahayag, sinabi ni QC local government na ibinaba nila ang paalala matapos makatanggap ng ulat na may mga barangay na pumapayag sa mga puntod sa loob ng bahay.

Paalala ni Barangay Community Relations Department head Ricky Corpuz, sa funeral parlor lang muna dapat idinadaos ang mga burol alinsunod sa quarantine protocols.

“We remind the family of the deceased that wakes are strictly allowed only in funeral parlors and not at home. It hasn’t changed since the enhanced community quarantine (ECQ) days,” ani Corpuz.

“Marami kasing funeral parlor ang nagsasabi na kapag may clearance ng barangay ay papayag kaming gawin ang burol sa bahay,” dagdag niya.

Ayon sa Ordinance No. SP-2907, S-2000 ng siyudad, bawal pa rin ang mga pagsasagawa ng burol sa bahay, para maiwasan ang mga mass gathering na ipinagbabawal para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Quezon City Hall File Photo

Sa parehong ordinansa, pinapayagan lang ang burol kung magnegatibo ito sa COVID-19. Magtatagal lang din dapat ito ng dalawang araw.

Mga immediate family lang din ang pinapayagang dumalo sa libing o cremation.

Babala naman ni QC Mayor Joy Belmonte na may karampatang parusa sa mga barangay official at funeral home na papayag sa mga burol sa bahay.

"What we are trying to avoid is crowded wakes where a potential surge can occur. While we understand that we should accord grieving families the right to pay their last respects, the virus is still there to wreak havoc and could ruin even our Christmas celebration. So if we can limit the wake to the immediate family and in a controlled environment, then we can avert the spread of the virus," ani Belmonte.

Mahaharap ang mga funeral home sa P5,000 multa sa kada paglabag at pagbawi sa kanilang business permit.

May P5,000 multa rin ang mga lalabag.

Maaari rin silang m maharap sa kasong paglabag sa Republic Act N. 11332 o “Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act.”