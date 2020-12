Ilang opisyal nagpatutsadahan ukol sa kinahinatnan ng Pfizer vaccine deal

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagbigay ng salu-salungat na pahayag ang ilang opisyal ng pamahalaan ukol sa kinahinatnan ng usapan para makakuha ng supply ng Pfizer vaccine.

Ayon kasi kay Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Teodoro Locsin, Jr. ay may darating na sanang 10 milyong doses ng Pfizer vaccine sa Enero pero may "pumalpak" kaya hindi na ito matutuloy.

Sinegundahan naman ito ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romuladez

"Yes the 'usual suspect' dropped the ball. We’re working on saving it but most likely the delivery is June next year," saad ni Romualdez.

Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, kilala niya kung sino ang tinutukoy na sumablay sa pakikipag-usap sa Pfizer.

"We missed the opportunity to purchase it as early as January next year. He wasted the efforts of Sec. Locsin and Ambassador Babe Romualdez in that regard," ani Lacson.

Patutsada pa ni Lacson, palagi raw pumapalpak ito pero hindi mapalitan, na kataka-taka daw talaga.

Hindi nila pinangalanan kung sino ito pero ayon kay Health Secretary Francisco Duque tuloy pa ang negosasyon sa Pfizer.

"I just wanted to make sure na hindi onerous or disadvantageous to government yung mga provisions... So there is no such thing as somebody dropping the ball," depensa ni Duque. — Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News

