FDA chief: Tama lang ang lumabas na presyo ng COVID-19 vaccine

Tinuturok ng isang nurse sa Britanya ang COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer noong Disyembre 8, 2020. Justin Tallis, Pool/Reuters/File

Sa datos na inilabas ni Senate committee on finance chairperson Sonny Angara, lumalabas na ilan sa mga bakuna ay mababa ang presyo pero hindi rin maiiwasan na ang iba sa kanila ay mataas ang halaga.

Sa P82.5 bilyon na pondo sa ilalim ng 2021 budget, higit 25 milyon ang puwedeng mabakunahan gamit ang Novavax. Ito ang pinakamurang bakuna sa estimated price na P366.

Pinakamahal ang Moderna na may projected price na naglalaro sa P3,900 hanggang P4,500. Sinundan naman ito ng Sinovac at Pfizer.

Kung si Food and Drug Administration Director General Eric Domingo ang tatanungin, ideal o tama lang ang presyo ng mga bakuna.

"I think these are accurate prices kasi even the WHO (World Health Organization), originally ang target was to get the doses below $10 per vaccine so below P500," ani Domingo.

Dagdag ni Domingo, marami ring vaccine manufacturers ang nangakong mas prayoridad nila na maipamahagi ang bakuna sa iba-ibang bansa bago ang kumita mula sa mga ito.

"Ang promise ng mga drug companies dito is that they will make these, parang hindi naman profit making and that they will be selling at the cost price," ani Domingo.

Para sa mga eksperto, bagaman may pundasyon na ang maraming bansa sa pagbabakuna dahil sa kaniya-kaniya nilang vaccination program, mahalagang maintindihan na hindi pa rin magiging ganoon kadali ang pamamahagi ng COVID-19 vaccine.

"The complexity that we are talking about for COVID-19 vaccines is significantly greater on multiple dimensions. One is the sheer scale, the billions of doses required. Another is the target population. Most of our target global immunization infrastructure is targeted to reach children . . . That’s very different from trying to reach adults, elderly and high risk populations.," ani Emily Serazin ng Boston Consulting Group.

Ayon sa Department of Health, nakalatag ang kanilang plano sa oras na dumating ang bakuna, kung saan may ilang hakbang na dapat pagdaanan ang isang taong babakunahan.

"We do not ask them to leave immediately. We monitor them and stay after the vaccination," ani Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

Nitong Miyerkoles, umabot na sa 452,988 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas matapos makapagtala ng 1,156 bagong kaso.

Sa bilang na iyon, 24,873 ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

