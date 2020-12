Cauayan, Isabela mayor handang sagutin ang kaso kaugnay ng illegal raid

Ni-raid ng mga taga-lokal na pamahalaan ng Cauayan City, Isabela ang isang small-town lottery facility. Retrato mula sa Sahara Games and Amusement Philippines Corporation

MAYNILA — Nagpahayag ng kahandaang sumagot si Mayor Bernard Faustino Dy ng Cauayan City, Isabela sa mga reklamong isinampa sa kaniya dahil sa ikinasa umanong ilegal na raid sa isang pasilidad para sa small-town lottery (STL) sa naturang lungsod.

Ayon kay Dy, sa ngayon ay wala pa umano siyang natatanggap na pormal na reklamo pero handa siyang dumaan sa legal na proseso at sagutin ang ano mang paratang na nasa reklamo.

Nahaharap si Dy at iba pang opisyal ng Cauayan City Hall sa mga kasong graft and corruption, at iba pang administrative charges.

Isinampa ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) at agent nitong Sahara Games and Amusement Philippines Corp. sa Office of the Ombudsman noong Martes.

Nag-ugat ang kaso matapos ang umano'y illegal raid na pinangunahan ni Dy sa isa umanong duly-authorized STL facility sa Barangay Fermin.

Sa 16-pahinang reklamo, gusto ng PCSO at Sahara na managot ang mga opisyal para sa grave coercion at robbery with intimidation, ganoon din sa grave misconduct, grave abuse of authority, at conduct prejudicial to the best interest of the service.

Ayon sa reklamo, hindi awtorisado ang raid noong Nobyembre 5 kung saan kinumpiska ang mga draw machine at iba pang lottery equipment.

Iginiit ng PCSO at Sahara, lehitimo ang pasilidad at wala namang naipakita si Dy na search warrant o ano mang court order, bukod sa demand letter na itigil ang operasyon.

Sa panig naman ni Dy, may mga ebidensiya raw siya na naaayon sa batas ang ginawa ng lokal na pamahalaan para i-regulate ang STL.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News