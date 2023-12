Watch more News on iWantTFC



MAYNILA — Nanawagan ang transport group na PISTON kay Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na pag-isipan at bawiin ang ang deadline ng jeepney franchise consolidation sa Disyembre 31.

"Tayo ay umaasa na baguhin ni President Marcos yung kanyang desisyon," ani Piston president Mody Floranda nitong Biyernes kasabay ng kanilang kilos protesta.

Nitong umaga, nagtitipon-tipon ang ilang miyembro ng Piston sa harap ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board para mag-caravan papuntang Welcome Rotonda at magmartsa papuntang Malacañang.

Ayon sa Piston, kapag hindi sila sumapi sa mas malaking asosasyong may prangkisa ay hindi na sila makakabiyahe sa Enero 1, 2024.





"Magkakaron ng malaking epekto ito... Magkakaroon ng transport crisis, walang masasakyan ang pasahero at bubulusok ang ating ekonomiya," ani Floranda.

Giit nila, rehabilitasyon ang nais nila sa mga jeepney at hindi phaseout.

"Kaya tayo naman bakit ayaw natin pumasok sa consolidation kasi sabi nga natin hindi sa ayaw natin [ng modernisasyon] kundi panawagan nga natin rehabilitasyon," aniya.

"Hindi dapat kunin ang prangkisa ng mga indibidwal na operator," dagdag ni Floranda.

Giit ni Floranda, puwede nilang kwestyunin sa Korte Suprema ang naturang polisiya.

"Puwede pa tayong mag-file ng kaso sa Korte Suprema sapagkat itong modernization ay hindi batas, ito’y isang executive order lamang. Pinag-aaralan ng aming mga abogado kung anong ipa-file sa Korte Suprema," aniya.