P1 milyon pabuya alok para sa pagkakakilanlan ng 2 suspek sa MSU bombing

Nag-alok ng P1 milyong pabuya ang PNP para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan at pagkakakilanlan ng 2 lalaking tinukoy nilang persons of interest (POI) sa pagpapasabog sa gym ng Mindanao State University sa Marawi noong December 3.

Ayon kay PNP PIO Acting Chief Col. Jean Fajardo, bukod sa isang milyong pisong pabuya, naglabas na rin ng hotline ang PRO BAR na maaaring tawagan sa makapagbibigay ng impormasyon sa 2 POIs.

Bukod sa nasabing dalawang POI, nanuna na ring pinangalanan ng PNP at patuloy nilang pinaghahanap sina Kadapi Mimbesa alyas Engineer at Arsani Membisa alyas Lapitos na pawang mga miyemro anila ng Dawlah-Islamiyah Maute Group na posibleng may kinalaman din sa pagpapsabog sa MSU.

"Meron na rin P1 million reward na inilabas for the immediate identification nitong 2 POIs natin. So by publishing these pictures, please help us para Madali natin matunton ang kinaroroonan nitong mga POIs na ito. Naglabas din hotline ang PRO BAR para kung meron man kayong information that would lead to the identification of these 2 POIs whom we believe and we have reasonable ground maliban kay engineer at Lapitos ang involved sa naging pagpasabog sa MSU," ani Fajardo.

Sa press briefing kanina sa Camp Crame sa Quezon City ipinakita ni Fajardo, ang ilang mga kuha ng cctv footages kung saan nahagip ang 2 dalawang POIs kung saaan makikita na na may dalang itim na bag ang isang lalaki na pinaniniwalaang may lamamng bomba.

Nakita din sa CCTV na pagpasok sa MSU at paglabas ng POIs sakay ng motorsiklo matapos ang pagsabog.

Ayon sa PNP naaresto ang 2 sa bisa ng warrant of arrest at sinasabing sila ay nagkanlong sa mga nasa likod ng MSU bombing.

"Ang pinaniniwalaan natin ito ay mga miyembro ng DI Maute group at

tinitingnan natin kung ito ba ay mainvolvement sa MSU dahil according to some information that we received after the incident ay dito sa area tumakbo at nagtakbo sina engineer," ni Fajardo.

Nasampahan naman ng kaso si Jafar Gamo Sultan na naaresto ng militar noong nakaraang linggo.

“Noong Dec. 11 ay nakapagsampa na rin tayo ng kaso for illegal possession of explosives at harboring a criminal against kay Jafar Sultan at hinintay natin yung resolution niyan. Ano yung naging participation in Jafar. We received information na itong si Jafar doon sa kanyang bahay nag meeting at nagplano sina engineer at Lapitos para pagpalanuhan ang gagawing pagpapasabog sa MSU.”

Patuloy na pinag-aaralan ng mga awtoridad ang mga nakalap na CCTV footage.

Aminado naman ang PNP na hamom ngayon sakanila ang pagtukoy at pagberipika sa totoong pagkakakilan ng mga sangkot sa pagpapasabog sa MSU sa Marawi noong December 3.