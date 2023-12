Mahigit P1-M halaga ng shabu nasabat sa Batangas City; 1 arestado

Photo courtesy of Batangas PPO

Arestado ang isang lalaki sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Dela Paz sa Batangas City nitong Miyerkoles ng gabi.

Sa ulat ng Batangas Police Provincial Office, mag-a-alas 11 ng gabi nang mahuli ang suspek na kinilalang si alyas “Burara”, residente ng nasabing bayan.

Nasabat mula sa kanya ang 11 pirasong sachet na naglalaman ng 170 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng P1,173,000.

Nakumpiska rin ang isang sling bag na naglalaman ng kalibre .45 na baril at 7 bala.

Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunitions Act.