"An injustice to the Cagayano voters. I did not buy a single vote to win. I have exceptions from Comelec for the funds spent during the election ban.”

Ito ang iginiit ni Governor Manuel Mamba may kaugnay sa resolusyon na inilabas ng Comelec 2nd Division kung saan dinidiskwalipika siya bilang kandidato noong May 9, 2022 elections.

Nag-ugat ang nasabing desisyon sa inihaing petisyon ni Ma. Zarah Rose De Guzman Lara tungkol sa umano’y paglabag ni Mamba ng Omnibus Election Code.

Inakusahan ni Lara si Mamba na nakibahagi sa malawakang vote-buying sa pagkukunwaring paggamit ng pondo ng Pamahalaang Panlalawigan sa ilalim ng mga programang “No Barangay Left Behind” (NBLB) o “No Town Left Behind” (NTLB) at “Oplan Tulong sa Barangay” sa kabila ng inilabas na restraining order ng Regional Trial Court Branch 5 ng Tuguegarao City, Cagayan. Sa ilalim naman ng programna “Krusada Kontra Korapsyon” (KKK), mayroon P550,000,000 na ipinamahagi umano sa lahat ng mga rehistradong botante ng Cagayan kung saan bawat botante ay nakatanggap ng P1,000.

Matatandaang nagkatunggali sina Mamba at Lara sa pagka-gobernador ng Cagayan noong May 2022 elections.

Sa desisyon ng Comelec 2nd Division, hindi napatunayan na nagkasala sa vote-buying si Mamba. Pero iginiit nitong nalabag naman niya ang panuntunan na nagbabawal sa paggasta ng pondo ng pamahalaan sa panahon ng eleksyon.

Naninindigan ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan na pinagkalooban ng Comelec en banc ng exemption ang gobernador para ipatupad ang mga proyekto, programa at aktibidad, kabilang na ang mga "continuing programs" noong panahon ng nagdaang halalan.

“Mahigpit ang paniniwala ni Gov. Mamba na ang sinasabing pagbabawal ng paggasta sa pondo ng bayan sa panahon na ipinagbabawal tuwing halalan ay hindi nangangahulugan para pigilan ang mandato ng mga Lokal na Pamahalaan para ihatid ang mga batayan at patuloy na mga serbisyo para sa kaniyang mga mamamayan,” ayon sa inilibas na pahayag ng pamahalaang panlalawigan.

Tinawag din ng kampo ni Mamba na premature o napaaga ang inilabas na pahayag na diskwalipikado siya dahil ang asunto o kaso ay nakabinbin at hindi pa pinal para ipatupad o final and executory.

Tinitiyak din ng gobernador na ipupursige nito ang lahat ng legal remedies na magagamit nito para lamang protektahan ang kasagraduhan ng boto at manaig ang kalooban ng Sambayanang Cagayano.

Kaugnay nito ay umaapela si Mamba sa mga Cagayano na manatiling kalmado, subalit maging mapagmatyag para matiyak na mananaig ang hustisya at katotohanan sa gitna ng hamong hinaharap.

- ulat ni Harris Julio