Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Nagpaabot ng tulong ang gobyerno ng Taiwan sa mga mamamayan nito na naapektuhan ng pandemya kabilang na ang Filipino residents na mababa pa sa minimum wage ang buwanang kita.

Kabilang ang pamilya ng Pinay na si Vivian Hsu sa nabigyan ng financial assistance. Nakapangasawa siya ng Taiwanese at 18 years nang naninirahan sa bansa.

“…nakatanggap kami nong ng-umpisa ang covid ng 30 thousand tapos ngayong pangalawang taon naman 30 thousand ulit,” kuwento ni Vivian.

Dagdag pa Vivian, tig tatlumpung libong Taiwan dollars o 54 thousand pesos na ayuda ang natanggap nilang mag-asawa kada taon na kung susumahin, aabot sa dalawandaang libong piso sa loob ng dalawang taon.

“…madali lang naman, pupunta lang kami sa Taiwan government office, ayun nag-fill up, pagkatapos mag-fill up, mag-antay ka ng mga one week ipapasok na sa account mo,” sabi ni Vivian.

Tumanggap naman mula sa gobyerno ang mga mamamayan ng stimulus vouchers na puwedeng pambili ng mga produkto.

Ngayong taon may ayuda muli ang pamilya ni Katherine Corrales:

“lately po is nakakatuwa kasi 5 thousand po siya in full amount bawat isa in voucher form… eh anim kami so, 6x5 equals 30 thousand…”

Cash assistance naman ang tinanggap ng apat na anak nina Katherine at Albert.

“ang ayuda na binigay ng Taiwan government sa mga bata ay 10 thousand po isa. Bale yung apat na anak namin ay nakatanggap ng 40 thousand,” pagbabahagi ni Albert.

Hinaing naman ng mga Pinoy migrant worker, ilang beses na namigay ng ayuda ang gobyerno ng Taiwan pero hindi umano sila nabigyan, tulad na lang ng factory worker sa Hsinchu na si Agrifino Tagbacaula.

“pare-pareho naman kaming naapektuhan sa pandemic ngayon, sana po magkaroon din kami ng ayuda katulad ng mga Taiwanese… nagbabayad naman kami ng tax…,” ani Agrifino.

Base sa guidelines ng Executive Yuan ang mga kwalipikadong tumanggap ng ayuda ay ang mga Taiwan national, mga foreign spouse na may hawak na resident certificate, APRC holders at diplomatic personnel.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.