Soup kitchen para sa stranded truck drivers sa Sorsogon inilunsad

Nagpamigay ng mainit na lugaw ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para sa mga stranded na driver sa Putiao Border at Matnog Port. Larawan mula sa Sorsogon Provincial Information Office

Naglagay na ng mga community soup kitchen ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para sa mga stranded na biyahero at driver ng truck sa Putiao Border at Matnog Port.



Mahigit isang linggo nang mahaba ang pila ng mga sasakyan sa Maharlika Highway dahil sa pagbawas ng biyahe ng mga barko papuntang Visayas at Mindanao bunsod ng masamang panahon at mas nadagdagan pa ngayon dahil sa bagyong Odette.

Nauna nang nagdeklara ng suspensyon ng land travel ang Land Transportation Office sa Bicol para sa mga pupuntang Visayas, Mindanao, Masbate at Catanduanes upang maiwasan na ma-stranded sa mga pantalan.

Ang Sorsogon at Masbate ay nasa ilalim ng Signal Number 1 ngayon kaugnay ng bagyong Odette.

- Ulat ni Aireen Perol-Jaymalin