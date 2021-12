Patay ang isang lalaki matapos magulungan ng gulong na kumalas sa isang trailer truck sa Quezon City noong Martes, ayon sa mga awtoridad.

Kinilala ang biktima bilang si Vicente Rapadas, isang security guard na naaksidente sa may Kaingin Road habang nagbibisikleta pauwi, bandang alas-3 ng hapon noong Martes.

Kumalas kasi ang gulong ng isang trailer truck, na pumunta sa direksiyon ni Rapadas.

Nadamay din umano sa aksidente ang isang delivery rider at nakabisikletang barangay tanod pero nakaligtas naman sila.

Tumama sa poste ang gulong ng truck kaya tumigil ito sa pagtama sa mga motorista.

Hinuli naman ng mga awtoridad ang truck driver, na kinasuhan ng simple negligence resulting in homicide and multiple damage to property.

Ayon sa suspek, higit 2 linggo na ang nakalilipas mula nang huli niyang ipa-check ang gulong.

"Hindi ko inaasahan na matatanggal ['yong] gulong, sa tagal ko naman bumiyahe," sabi ng suspek.

Muli naman pinag-ingat ng Quezon City traffic police ang publiko kaugnay sa pagbiyahe matapos ang insidente.

— Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

