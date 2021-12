Watch more on iWantTFC

SOUTH KOREA -- Hindi pa rin nakapupunta sa South Korea ang ilang estudyanteng Pinoy na naka enrol sa iba-ibang unibersidad tulad na lamang ni Christian Matthew Mabborang na mag-aaral para sa kanyang master's degree sa Busan.

"sa ngayon po, lahat kaming mga estudyante ng iba-ibang unibersidad ng South Korea na nandito ngayon sa Pilipinas ay kasalukuyang kumukuha po ng online classes kasama po rito ang aming mga research, thesis at mga projects," ani Christian.

Hindi kasi nag-i-issue ng D2 student visa ang Korean Embassy sa Manila para sa kanilang higit pitumpung estudyante. Kaya hirap din sa pag-aaral si Gabriel Avelino Sampedro na naka-enrol naman ng PhD sa Gumi, South Korea.

"…as of September 2020, the Korean Embassy stopped accepting applications for various visas, including D2 visa, which is needed by foreign students to study in (at) Korea," sabi ni Gabriel.

Marami na umanong oportunidad ang nawala sa kanila dahil sa visa restriction ng Korea sa Pinoy students. May mga nagpa-rehistro pa bilang absentee voter sa South Korea tulad ni Kenn Arcenal na naka-enrol naman para sa kanyang masteral sa Sookmyung Women's University sa Seoul.

"we really do not want to regret that decision. so, it is about time for the government of South Korea to acknowledge also the contributions of Filipino academics. And although we are not relevant when it comes to numbers, we are still their students and we just really wanted to be given equal opportunity," panawagan ni Kenn.

Pakiramdam nila, hindi umano sila nabibigyan ng pantay na pagtrato gaya ng ibinigay sa mga estudyanteng Pinoy na government scholars ng Korea.

Tiniyak naman ni Ambassador Theresa De Vega sa mga estudyante na ginagawan nila ito ng paraan.

"lagi po kaming nag-a-update tungkol sa COVID situation, lalung-lalo na po ang vaccine management situation po sa Pilipinas para po makita ng mga awtoridad sa Korea na tuluy-tuloy po ang ating ginagawa para umakyat po ang vaccine rate para mapangalagaan po ang health po ng ating mga Pilipino, kasama na po dito ang ating mga estudyante...sana po ay huwag silang mawalan ng pag-asa," pahayag ni Ambassador Maria Therese Dizon-De Vega.

Hiling ng mga estudyanteng Pinoy na scholar sa South Korea, matulungan sila ng gobyerno lalo't malaki na ang kanilang naisakripisyo para sa kanilang pag-aaral para sa kanilang kinabukasan.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.