Mananatili sa Alert Level 2 ang buong Pilipinas hanggang Disyembre 31, sabi ngayong Miyerkoles ng Malacañang.

Ayon sa Palasyo, desisyon ng Inter-Agency Task Force (IATF) na palawigin hanggang katapusan ng taon ang Alert Level 2 sa kabila ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19.

Hindi pa kasi umano handa ang gobyerno na maglagay ng mga lugar sa ilalim ng pinakamaluwag na alert level, lalo't nariyan ang banta ng mas nakahahawang omicron variant.

"Hindi pa talaga tayo ganun ka-confident to open up places for Alert Level 1 because we need to still ramp up our vaccinations," sabi ni acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

Sa ilalim ng Alert Level 2, papayagan na rin ulit mag-operate ang mga sabungan pero dapat ay mahigpit na ipatutupad ang health protocols at pabor sa local government unit.

Ayon sa IATF, kailangan 50 porsiyento lamang ang maximum venue capacity, at tanging mga fully vaccinated lamang ang papayagang makapasok at makapagtrabaho sa mga sabungan.

"Cashless ang pagtaya o betting. Tanging technology-based platforms ang pinapayagan. Ibig sabihin nito, walang palitan ng pera sa sabungan at walang oral placing of bets," ani Nograles.

Samantala, 8 lugar naman ang nadagdag sa "red list," na epektibo simula Huwebes hanggang katapusan ng taon.

Kapag napasama ang isang lugar sa red list, hindi papapasukin sa Pilipinas ang mga pasaherong galing sa lugar na iyon, maliban sa mga Pilipino na uuwi sa pamamagitan ng mga repatriation o bayanihan flight.

Kasama rito ang Andorra, France, Monaco, Northern Mariana Islands, Reunion, San Marino, South Africa, at Switzerland.

Para sa mga bakunadong Pinoy na manggagaling sa red list areas, kailangan nilang magprisinta ng negatibong RT-PCR test na kinuha nang hindi bababa sa 72 oras bago lumipad sa Pilipinas.

Mananatili muna sila sa facility-based quarantine hanggang sa lumabas ang negatibong RT-PCR test na kinuha sa ika-7 araw ng quarantine. Kailangan din nilang mag-home quarantine hanggang sa ika-14 na araw.

Pareho rin ang requirements sa mga hindi pa bakunado o partially vaccinated pero sa ika-10 araw sila kukuhanan ng RT-PCR test habang naka-facility quarantine.

Green, yellow list

Dahil naman sa pagdami ng mga umuuwi sa bansa ngayong holiday season, pinaiksi na ng IATF ang facility-based quarantine sa mga pasaherong galing sa 41 lugar na nasa green list.

Imbes na ika-5 araw, sa ika-3 araw na ng facility-based quarantine kukuhanan ng RT-PCR ang umuwing Filipino na fully vaccinated.

Sa oras na magnegatibo, maaari na silang umuwi para ipagpatuloy ang home quarantine hanggang sa ika-10 araw ng pagdating sa bansa.

Kung hindi bakunado o partially vaccinated pa lang, kailangang maghintay hanggang lumabas ang negative RT-PCR test result na kukuhanin sa ika-7 araw ng facility-based quarantine.

Matapos ito'y kailangan nilang mag-home quarantine hanggang ika-14 na araw.

Parehong patakaran rin ang ipatutupad sa mga unvaccinated o partially vaccinated na pasahero mula sa mga lugar sa ilalim ng yellow list.

Kung fully vaccinated, sa ika-5 araw ng facility-based quarantine kukuhanin ang RT-PCR test.

Papayagan ding makauwi ang pasahero kung negatibo ang resulta para tapusin ang home quarantine hanggang ika-14 na araw.

Pinahintulutan na rin ng IATF na paggamit ng mga returning Filipino sa mga isolation at quarantine facility sa Calabarzon at Central Luzon.

Tiniyak naman ng Palasyo na patuloy na binabantayan ng gobyerno ang situwasyon pagdating sa omicron variant.

Pinaalalahanan din ng Palasyo ang publiko na sumunod sa health protocols at huwag nang ipagpaliban ang pagpapabakuna laban sa COVID-19.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

