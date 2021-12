PH exports sa Denmark, nagtala ng 3-digit growth

COPENHAGEN - Ayon sa preliminary data mula sa Philippine Statistics Authority at Department of Trade and Industry, tumaas ang bilang ng mga produktong pumasok sa Denmark mula Pilipinas. Mula USD 42.7B lomobo ito ng USD 130.2B kumpara sa parehong buwan noong isang taon.

Nasa ikatlong taon na ngayon ng tuloy-tuloy na paglago ng Philippine exports sa Denmark ayon kay Philippine Ambassador to Denmark Leo Herrera-Lim. “Our latest export growth rate shows a solid growth with a performance even stronger than pre-pandemic levels.

"Total exports in 2018, before the establishment of the Philippine Embassy in Denmark, was USD 43.3B. Now, it is significantly higher by more than 300%,” sabi ni Ambassador Herrera-Lim.

Ang export ng catamaran ferry na gawa ng Austal Philippines ay ang top export product nitong taon na 49.9% ng kabuuan ng lahat ng Philippine exports sa Denmark.

Pinakamataas na paglaki ang exports ng hearing aids na umabot sa 727.6%. Pangalawa ang semiconductor devices na umabot naman ng 169.4%.

Dagdag ni Herrera-Lim, indikasyon ng mas matatag na bilateral trade relations sa pagitan ng Pilipinas at Denmark ang paglaki ng exports.

Binanggit din ni Herrera-Lim na ginagawa ng Philippine Embassy na umakit ng mas maraming Danish investment para sa Pilipinas.

Sinisikap rin ng embassy na makaenganyo ng mas maraming Danish investments at magbukas ng market opportunities tulad ng ship-building at manufacturing.

“As we continually enhance our trade cooperation with Denmark, we are confident that we will see a sustained improvement in our exports for the coming years,” pahayag ni Herrera-Lim.

Source: DFA website