MAYNILA—Naglalakad nang walang face mask ang 19-anyos na estudyante sa Decena Street sa Barangay 94 sa Pasay City nitong Martes nang makita siya ng nagpapatrol na Libertad Sub station pulis.

Agad sinita ang lalaki dahil sa paglabag niya sa ordinansa ng lungsod hinggil sa pagsusuot ng face mask.

Nang hingan siya ng identification card at pinalabas ang mga laman ng kaniyang bulsa, nadiskubre ang sachet na may lamang marijuana na nasa 2.8 grams at may halagang ₱336.

Kakasuhan siya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.