TINGNAN: 'Bridal tank', naghatid sa 6 na brides ng mga sundalo sa Lanao del Norte

Nagsilbing bridal car ang isang tangke para sa anim na brides ng mga sundalo ng 4th Mechanized Infantry Battalion sa ginanap na mass wedding sa Lanao del Norte. Contributed photo

BALO-I, Lanao del Norte - Nagsilbi bilang bridal car ang isang tangke para ihatid ang anim na brides sa 4th Mechanized Infantry Battalion kung saan naghihintay ang kani-kanilang groom na pawang sundalo ng nasabing unit.

Sa harap ng kanilang pamilya, nagpalitan ng 'I do' ang magkapares sa mass wedding na inihanda ng battalion nitong Sabado.

"Love cannot wait for the pandemic to stop. With that, also love conquers all. Pandemic, walang pandemic kung nagmamahalan tayo, walang makakapigil diyan,” ayon kay Lt. Colonel Dominggo Dulay, ang Battalion commander.

Ang tangke ng 4th Mechanized Infantry Battalion ang naghatid kay Veloso at 5 iba pang bride na ikinasal sa mga sundalo ng naturang unit. Roxanne Arevalo

Kabilang sa mga ikinasal sina Private First Class Montecarlo Bueno at Geneveve Veloso na college sweethearts pero nagkahiwalay.

Parehong hinanap nila ang isa’t isa at nagkabalikan dalawang taon ang nakalipas.

Walong taon silang nagsama at ‘di makahanap ng timing para magpakasal.

Kabilang sa mga ikinasal sa mass wedding ay sina Private First Class Montecarlo Bueno at Geneveve Veloso. Roxanne Arevalo

Lagi raw silang nauunahan ng kapatid at umiiwas sila sa sukob.

"Tatlong sunud-sunod na taon na may ikinasal sa part naming dalawa, kaya hindi kami nakasingit doon sa kanila,” sabi ni Geneveve.

Nangako ang dalawa na mas lalong pagtitibayin pa ang kanilang relasyon.

"Kapit lang sa isa’t-isa. (Ang) Tiwala ko sa iyo nandito lang. Kaya sana, huwag mong sirain iyon, kasi iyon lang iyong naka-connect sa ating dalawa, lalong lalo na mga anak natin,” sabi niya.

- Ulat ni Roxanne Arevalo