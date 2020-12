Sumukong rebelde, madamdaming sinalubong ng pamilya sa Agusan del Norte

Masayang sinalubong ng kaniyang mga kamag-anak ang isang babaeng rebelde sa Agusan del Norte. Nagawang makauwi ng rebelde sa kanilang bahay matapos umanong sumuko kasama ang asawa at isa pang NPA member sa militar sa Misamis Oriental. Larawan mula kay 1Lt. Jefferson Mariano

Madamdamin ang muling pagkikita ng isang umano'y dating rebelde at kaniyang mga kapatid nang umuwi sa kanilang lugar sa Barangay Lawan-lawan sa Las Nievez, Agusan del Norte.

Mahigpit na yakap at luha ang sumalabong kay Jai-jai, ‘di tunay na pangalan, dahil makakasama na niya ang pamilya ngayong Pasko.

Sumuko si Jai-jai at dalawa pang kasamahan sa mga sundalo ng 58th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Sitio Migbanday, Poblacion, Claveria, Misamis Oriental noong Huwebes, Disyembre 10.

Si Jai-jai ay nagsilbi umanong political instructor ng Sub Section Guerrilla Unit (SSGU) ng North Central Mindanao Regional Command (NCMRC) ng New People’s Army o NPA.

Boluntaryo umano siyang sumuko kasama ang mister na si alias Kiram, na kinilalang Vice Squad Leader umano ng kanilang grupo. Isinuko niya ang kaniyang M16 rifle.

Kasama din nilang nagbalik-loob sa gobyerno si alias Cardo, miyembro ng Sikop Guerilla Front (GF4A), NCMRC. Bitbit rin niya ang kaniyang M16 rifle.

Ayon kay Jai-jai, nakapagpasya umano silang mag-asawa na sumuko dahil gusto na nilang makasama ang kanilang mga pamilya ngayong Pasko.

May 12 taong hindi nakita ni Jai-jai ang kaniyang pamilya mula nang sumapi sa NPA.

Ang 20-anyos naman na si Cardo ay ayaw umano mamatay sa giyera.

Hinihikayat ni Col. Ricky Canatoy, Commanding Officer ng 58th IB, ang mga rebelde na sumuko na para mabigyan nila nang pagkakataon na mamuhay nang mapayapa at masaya kasama ang pamilya, lalo na ngayong Pasko.

Aniya, ang mga sumuko ay tutulungang mapasama sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program o E-CLIP ng gobyerno kung saan may mga benepisyo at tulong silang matatanggap.

- Ulat ni PJ Dela Pena