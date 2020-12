Santa's Sleigh Traveler, agaw-atraksiyon sa Ligao City, Albay

Ang Santa's Sleigh Traveler ay iikot sa mga barangay sa Ligao City para maiwasan na ang pagdagsa ng mga tao sa plaza para makakita ng Christmas decorations. Larawan mula kay Choi Parillo

Dagdag atraksiyon sa giant Christmas tree at iba pang pailaw sa Ligao City, Albay ang Santa’s Sleigh na nagsimulang mag-ikot sa lungsod, Lunes ng gabi.

Marami ang namangha dahil ngayon lang nagkaroon ng ganito sa kanilang lungsod.

Santa's Sleigh Traveler ang tawag dito na sinadyang ipinagawa ni dating 3rd Dist. Rep. Fernando Gonzalez.

"Kasi electric vehicle ito. I had it for some time. Binalutan lang namin ng sleigh. We make up with this design. Kasi this is a different Christmas now because we have this pandemic," ani Gonzalez.

Dagdag niya, naisagawa ang Santa’s Sleigh sa tulong mismo ng kaniyang mga kaibigan.

“We cannot have a normal Christmas because of the protocols and restrictions. Aside from wearing mask, it is the social distancing that is very important. If we will create themed park with decorations concentrated in one area, so you will have a lot of convergence of people there," sabi ni Gonzalez.

"So instead of the people going to Santa or in plaza, then let Santa go to the people. So you never really gather a crowd. Because it's moving. Pwede naman short stop for picture taking,” dagdag niya.

Makikita ang Santa's Sleigh tuwing umaga pakatapos ng Misa de Gallo, at tuwing gabi sa mga barangay sa Ligao kung saan may nakahanda ring candies para sa mga bata.

Ramdam din ang Pasko sa Kawa Kawa Natural Park sa siyudad dahil sa inilagay na giant Christmas tree at iba pang decors pati na mga pailaw.

Umaasa si Gonzalez na masaya at makahulugan pa ring ipagdiriwang ang Pasko lalo na ng mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo ngayong taon.

- Ulat ni Karren Canon