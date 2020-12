Recto: Huwag na magtipid, turukan ng COVID-19 vaccine lahat ng may gusto

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nanawagan ang isang senador na huwag nang magtipid ang pamahalaan at turukan ng COVID-19 vaccine ang lahat ng Pilipinong may kailangan at may gusto nito.

"Di baleng sumobra ang bayad natin... Kung gusto nila, puwede silang magpabakuna. Hindi yung 60 percent lang, 70 percent lang. Nagtitipid tayo... Let’s give the people the best available in the market," sabi ni Sen. Ralph Recto nitong Martes.

Sumatutal, narito ang inilaang pondo ng gobyerno para sa inaasahang bakuna laban sa COVID-19:

P2.5 bilyon - Department of Health

P70 bilyon - Unprogrammed funds (loans)

P10 bilyon - Bayanihan 2

Sumatotal, P82.5 bilyon ang budget para sa bakuna sa 2021.

Pero ani Recto, kulang pa rin ito dahil P150 bilyon umano ang kakailanganin, kaya’t nag-file na siya ng resolusyon para sa Bayanihan 3 o karagdagang P400 milyong budget para sa 2021.

"You need additional stimulus to spend for the economy. More so now that you have a light at the end of the tunnel, so to speak: you have the vaccine. You're gonna make advance payments for that," giit ni Recto.

Naaalarma rin daw si Recto dahil para sa kanya at ilang senador, hindi pa malinaw kung ano ang game plan ng gobyerno pagdating sa pagpapabakuna.

"Which vaccines are we purchasing? Why are we purchasing them? What will be the quantity? When will be the delivery? What will be the manner of distributing this nationwide?" tanong niya.

Una nang sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez, Jr. na target nilang makuha ang vaccines galing China, partikular na ang Sinovac, pagsapit ng Marso 2021.

