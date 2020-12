Para may dignindad: Ilang pamilya sa Maynila nakatanggap ng portable toilets

Target ng lokal na pamahalaan ng Maynila na malagyan ng portable toilets ang mga lugar sa lungsod na kulang sa mga palikuran. Jerome Lantin, ABS-CBN News

MAYNILA — Limampung portable toilets ang ipinamahagi ngayong Martes sa mga pamilya sa Parola Compound sa Tondo district, Maynila.

Bahagi umano ito ng proyektong "Kubeta Ko" ng lokal na pamahalaan ng Maynila, kasama ang Maynilad, Department of Environment and Natural Resources, British Embassy in Manila, at Bill Gates Foundation.

Ayon kay Mayor Isko Moreno, malapit sa kaniya ang proyektong ito, dahil personal niyang naranasan ang hirap ng kawalan ng sariling palikuran habang lumalaki sa Maynila.

Mabibigyan ng dignidad ang mga mahihirap at informal settlers sa pagkakaroon ng portable toilets dahil maiiwasan ang pagkakalat ng dumi kung saan-saan at hindi na magiging "dugyot" ang paligid, ani Moreno.

Isa ang pamilya ni Desa Ripo sa mga nabigyan ng toilet.

Sa isang maliit na barung-barong sila nagsisiksikan ng kanyang mister at 6 na anak kaya wala nang espasyo para magkaroon ng sariling banyo.

Aminado si Ripo na ang ilog ang ginagawa nilang palikuran.

Kada Lunes at Huwebes kokolektahin ang waste ng portable toilets.

Hiniling ni Moreno na pangalagaan at panatilihing malinis ang mga portable toilets, lalo’t 2 hanggang 3 pamilya ang maghahati-hati sa paggamit nito.

Pero batid umano ni Moreno na short-term solution lang ito kaya inuumpisahan na nila ang in-city relocation para magkaroon na ng sariling bahay ang mga informal settlers sa lungsod.

— Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News

