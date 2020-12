Mga pasaherong pauwing probinsiya para sa Pasko, dumadagsa na sa NAIA Terminal 3

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pami-pamilya kung dumating ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 departure area para sa kanilang domestic flights, Martes ng umaga.

Maging ang mga bata ay nakasuot ng mini-face mask at face shield.

Sabik na silang makabalik ng probinsiya at salubungin doon ang Pasko at Bagong Taon kahit may banta pa rin ng COVID-19.

Isa sa mga uuwi ay si Loisa Lagrosa na taga-Palawan. Siya at ang mga kaanak ay na-stranded sa Metro Manila mula noong nagkaroon ng lockdown.

“Masaya po ako kasi makakauwi na ako do'n sa pamilya ko, saka makakasama ko na sila,” sabi ni Lagrosa.

Kasama naman ni Nadeth Faustino ang tatlong anak, nanay at mga kapatid pauwi ng Iloilo habang maiiwan sa Luzon ang kaniyang asawa.

“Papagaling po ako doon kasi may tumor ako, na-operahan ako,” sabi ni Faustino.

Kabado si Faustino na baka madatnan sila ng Pasko habang sumasailalim sa 14-day quarantine. Puwede naman niyang piliin na kumuha ng swab test para mapaaga ang pag-alis sa quarantine facility pero depende pa ito kug mababayaran nila.

“Nag-aalala din po kasi baka abutin kami ng Pasko doon. Gusto namin mag pasko sa bahay. Hindi pa nila nakikita 'yung bunso ko. Dito ako nabuntis, saka pinanganak. Malungkot kasi 'pag kami lang, kaya umuwi kami para makasama ang pamilya,” sabi niya.

Binabantayan ng Manila International Airport Authority kung lalo pang dadami ang mga biyahero habang papalapit ang Pasko.

Sa ngayon ay karaniwang nasa 4,500 hanggang 5,000 ang bilang ng mga lumilipad mula sa NAIA kada araw.

Napansin ng mga social distancing checker na dumadagsa na rin ang mga tao papasok sa terminal mula nitong Disyembre.

Pero ang 14,000 na pasahero kada araw ngayong buwan ay kapiranggot lang sa mahigit daan libong pasahero noong 2019.

Mas iniintindi na muna sa paliparan ang pagsunod sa health protocols mula pagpasok hanggang paglipad para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

