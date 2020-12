Mga jeepney driver binigyan ng pang-Noche Buena

Nagbigay ang ABS-CBN Foundation ng pang-Noche Buena sa mga jeepney driver, na labis na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa pandemya. ABS-CBN News

Habang day-off sa trabaho, pinili ng volunteer na si Ariane Aguinaldo na tumulong sa pagre-repack ng pang-Noche Buena ng mga taong lubos na naapektuhan ng mga kalamidad at pandemya.

"Kahit sa simpleng bagay, ganito lang, nagre-repack ka, alam mong mayroon kang mga pamilyang mapapasaya," ani Aguinaldo.

Kabilang sa mga napiling regaluhan ng Noche Buena pack ay ang mga jeepney driver ng University of the Philippines-Ikot na kailan lang nakapamasada ulit.

Nahirapan umano sa tigil-pasada si Rovic Pineda, na 23 taon nang jeepney driver.

"Nakakabiyahe kami kaya lang wala naman pasahero... nauubos ang diesel namin nang wala naman pasahero," ani Pineda.

Sabi naman ni Cesar Sta. Maria, tagapamuno ng UP Ikot drivers: "Nagtitiyaga sila bumiyahe para kahit papaano ang ilang empleyado ay mapagsilbihan."

Nasa 70 driver ng UP Ikot ang mag-uuwi ng mga produktong pang-Noche Buena.

Nabigyan din ng ABS-CBN Foundation ng pang-Noche Buena ang nasa 140 jeepney driver sa Litex sa Commonwealth.

"Times are more difficult than usual and this is the way of bringing the spirit of Christmas," ani ABS-CBN Foundation Managing Director Berta Lopez.

"Kahit papaano kailangan gumawa tayo ng paraan para magkaroon ng kaunting ligaya ang mga tao kasama ang pamilya nila," ani Bantay Bata Executive Director Ernie Lopez.

Nais pasalamatan ng ABS-CBN ang mga sumusunod na donor:

Samantala, patuloy na nananawagan ang ABS-CBN para sa pagbabayanihan at pagtulong sa pagbangon ng mga naapektuhan ng bagyo.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News